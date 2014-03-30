Заявить через интернет в полицию Куйбышева

Теперь можно подать заявление, сообщение, информацию о преступлениях, административных правонарушениях в электронном виде в межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский». Такая услуга предусмотрена через правоохранительный портал Российской Федерации по электронному адресу www.gosuslugi.ru.

Для подачи интернет-заявления нужно указать заявителям необходимые сведения, которые определены законодательством Российской Федерации и вышеуказанным административным регламентом. Уведомление о приеме, регистрации заявления, полученного через единый портал, осуществляется с использованием информационной системы и отображается в личном кабинете заявителя на едином портале.

Информация в электронном виде о принятом решении по заявлению о преступлении, об административном правонарушении либо о происшествии, поступившему в форме электронного документа, направляется по указанному адресу электронной почты. По заявлению, поступившему через единый портал, направляется с использованием информационной системы в личный кабинет заявителя, созданного на указанном портале.

В каком виде лучше написать заявление, чтобы проблема быстрее решилась?

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