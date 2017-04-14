Зазвучат сирены в понедельник в Куйбышеве

Проверят систему оповещения населения в Куйбышеве. 17 апреля здесь запланировали провести комплексную тренировку по оповещению жителей.

С 11:20 до 15:00 по местному времени пройдёт запуск систем оповещения населения с включением электоросирен. Отдел ГО и ЧС администрации Куйбышевского района просит жителей сохранять спокойствие.

В Куйбышевском районе установлена автоматическая система централизованного оповещения населения. Выносные акустические установки расположены на 12 объектах.

3 из них — в сельской местности: села Абрамово, Нагорное, Чумаково. 9 — в черте города Куйбышева — на зданиях Куйбышевской ЦРБ, Дворца культуры, политехнического колледжа, школы – интерната, школы № 2, школы № 9, школы № 5, детских садов «Тополек» и «Аленький цветочек».

При угрозе или возникновении ЧС существует возможность запуска локальной системы оповещения ФКП «Анозит». Система оповещения запускается с пульта управления ЕДДС Куйбышевского района.