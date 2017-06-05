Здание на Либкнехта аварийное в Куйбышеве

«Что будет со зданием МФЦ в Куйбышеве? Закрыли все магазины, опечатали двери, натянули сигнальную ленту. Написано, что здание в аварийном состоянии», — спросил нас читатель.

Действительно, из-за аварийного состояния его закрыли в последние дни мая. Это отдельное здание на Карла Либкнехта, 1, рядом с МФЦ, в нем располагались спортивный магазин, отдел архитектуры города, фонд соцстраха.

По словам сотрудника администрации города, оно частично разрушилось с противололожной фасаду стороны. Люди старшего поколения помнят, что когда-то в нем размещалась фабрика художественных изделий.

Судьба здания сейчас решается. Оно находится в долевой собственности 10 хозяев, включая администрации города и района и частных лиц.

Занимавшие здание магазины и учреждения переехали. Например, филиал ФСС вернулся на старое место — в дом 11а квартала 8, отдел архитектуры города — в кабинеты 17 и 18 СОЦ.

Вы помните, как строилось это здание?