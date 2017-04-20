Жаркое лето придет в Барабинск и Куйбышев

Прогнозируют дождливое и жаркое лето новосибирские синоптики. Весенне-летний сезон в ряде районов Новосибирской области будет чуть более теплым — на два градуса выше среднемесячных норм, пишет news.mail.ru.

В мае по юго-востоку региона ожидается температура ниже климатической нормы на один градус (норма — 10−12 градусов тепла). Зона дефицита осадков будет охватывать западную часть области.

В июне теплый воздух из района Казахстана чаще будет проникать на юго-восток Западной Сибири. Температурный фон по восточной и южной частям Новосибирской области выше на один градус (норма — 16−19 градусов тепла). Осадки ожидаются в пределах нормы.

В июле в Новосибирской области месячная сумма осадков близка к климатической норме и температурный фон — выше средней температуры на один градус (средняя норма июля — 18−21 градус тепла).

В августе температурный фон и месячное количество осадков по территории Новосибирской области ожидаются близкими к норме (15−18 тепла). Прогнозы еще будут уточняться каждый месяц.

Вас радует весенне-летний прогноз?