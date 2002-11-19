Ждут семью дети из Чумаково

Педагоги чумаковской школы-интерната знакомят вас с детьми, которых хотели бы передать на воспитание в семью.

Максим А., 25.04.2007 г.



Общительный, любознательный, доброжелательный. Любит играть в подвижные игры, раскрашивать, рисовать, читать. Любит ласку, похвалу. Надеется, что его возьмут в семью.

Рома К., 04.09.2008 г.

Добрый, любит внимание, ласку. Уважительно относится к педагогам. Старателен во время занятий, активно интересуется окружающим миром.

Сергей О., 19.11.2002 г. р.

Активный, импульсивный, добродушный, трудолюбивый. Любит спорт, особенно теннис. Стремится к самостоятельности. Любит играть с друзьями.

Максим К., 26.10.2004 г.



Общительный, любознательный, доброжелательный. Любит играть в подвижные игры, раскрашивать, рисовать, читать. Любит ласку, похвалу. Ждет, когда же придут мама и папа!

Владимир М., 09.12.2007 г.

Доброжелательный, общительный, легко идет на контакт, любит внимание взрослых. Принимает активное участие в жизни класса и школы. Любит собирать пазлы, смотреть мультфтльмы и играть в машинки. Все поручения выполняет быстро и хорошо. Есть брат и сестра.

Дарья М., 13.04.2009 г.

Даша любит играть в подвижные и развивающие игры. Она старается поддерживать порядок в быту. В общении с детьми вежливая, великодушная, отзывчивая. Любит шить, вышивать, красиво рисует и делает поделки. Есть два брата.

Никита М., 11.12.2006 г.

Веселый подвижный Никитка всегда слушается старших, помогает по хозяйству. Он активно участвует во всевозможных мероприятиях. В свободное время мальчик любит рисовать и лепить. Есть брат и сестра.

Алена Д., 08.05.2006 г.

Доброжелательная, общительная, старательная. Владеет навыками самообслуживания. Любит играть в подвижные игры с детьми. Надеется, что кто-то возьмет ее в семью.

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