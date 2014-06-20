Желание жить

Всем привет! Меня зовут Ольга, я жена алкоголика, член содружества Ал-Анон.

Наша история с мужем началась 1996 году, когда мы с ним познакомились. Мы сразу, как мне кажется, с первого взгляда полюбили друг друга, и с того момента не расставались.

На праздниках и вечеринках он был душой компании. Всегда веселый, компанейский парень, с чувством юмора. Но проблемы с алкоголем у него были уже тогда. Он не мог остановиться, пока не выпьет все, что есть.

Это я понимаю сейчас. Тогда мне казалось, что все нормально — все же выпивают. Но в душе я постоянно переживала, перед каждым праздником, чтобы он не закончился, как предыдущий.

В 1998 году поженились, затем родились дети. Алкоголь продолжал занимать в нашей жизни главное место. Наши встречи с друзьями никогда не обходились без спиртного.

Регулярные скандалы и ссоры стали в нашей семье нормой. Брак распадался на глазах. Я не знала, что делать и подала на развод.

Но и это не помогло. Через какое-то время муж начал снова выпивать. Примерно, через год я поняла, что бессильна и ничего не могу сделать со своим зависимым от алкоголя мужем.

Я отпустила супруга, перестала контролировать его выпивку и жизнь. В это время он стал регулярно ходить на собрания Анонимных Алкоголиков, и я опять в него поверила.

С этого момента наша жизнь кардинально поменялась. Мы перестали общаться с людьми, которых считали друзьями. Они не понимали нас. Да и интересы оказались разные. Нам стало с ними неинтересно. В то время было очень тяжело, так как мне казалось, что мы остались одни. Но позже я поняла, насколько ошибалась.

Примерно через год в содружестве АА мой муж взял на себя служения, и стал активно принимать участие в жизни сообщества. Мы стали ездить на праздники АА.

Однажды муж посоветовал мне походить на группы для родственников и друзей алкоголиков Ал-Анон. Сначала я была категорически против, упиралась руками и ногами, говорила, что мне это не нужно. Считала, что у меня проблем нет, ведь я же не пью!

Моя первая встреча с Анонимными Алкоголиками произошла в июле прошлого года на Слете АА города Омска. Ехать туда было очень страшно. Я очень переживала. Мне казалось, что с этими людьми у меня нет ничего общего. Но все же поехала. Ради мужа. На этот раз мы взяли с собой старшую дочь.

На слете я пообщалась с членами сообщества АА и поняла, что они обыкновенные люди, такие же, как я. Страха больше не было. Многие оказались очень интересными и талантливыми людьми. Только тогда, до моего сознания стало доходить, что мы не одни. Что с нами наша Высшая Сила и сообщество.

На празднике были члены Ал-Анон, я к ним присматривалась, прислушивалась. Но в тот момент у меня внутри еще ничего не екнуло. Я оставалась при своем мнении, что мне помощь сообщества не нужна.

Когда мы приехали домой, наша дочь сказала, что на слете ей очень понравилось и попросила брать ее с собой на такие мероприятия постоянно. Я тоже была в восторге от проведенного времени. И с этого момента стала ждать следующей встречи.

В это время в нашей семье сразу начались перемены. Муж стал более спокойным и меньше реагировал на мои претензии. А у меня в душе, напротив, бушевал ураган. Вроде бы все хорошо, но я постоянно чувствовала страх, волнение, была всем не довольна.

Следующая встреча с членами Анонимных Алкоголиков состоялась в августе. Это был Омский автопробег. Там по традиции присутствовали и члены Ал-Анона. Благодаря этому мероприятию и общению с представителям сообщества, я окончательно убедилась в том, что без помощи Ал-Анона мне не обойтись.

Но по-прежнему мной овладевали страхи, из-за которых я никак не решалась пойти на группы. Я думала о том, что меня не примут, или что-то пойдет не так. Буря в моей душе не утихала, а с каждым днем нарастала. Я понимала, что жить так больше нельзя.

Ситуация кардинально изменилась в октябре 2016 года, когда мы поехали в Барнаул на Большое собрание АА. Именно тогда я и побывала на своих первых группах Ал-Анона. Мне очень понравилось. Я была в восторге. И по приезду домой стала посещать собрания сообщества. На группах я черпала то, что мне было необходимо. Ведь теперь я понимала, для чего сюда пришла.

С тех пор, как я пришла в Ал-Анон, обстановка в доме удивительным образом начала улучшаться. Мы с мужем теперь более открыты друг для друга. Наши разговоры стали очень приятными и душевными. И, что самое главное, в отношениях появилась честность и доверие.

Мои волнения постепенно стали уходить. Атмосфера в семье теперь более спокойная и теплая. Я не могу сказать, что у нас не возникают разногласия, ссоры или обиды. Конечно, они есть, мы ведь живые люди. Но поменялось само отношение к ситуациям, и жить стало гораздо проще.

Сейчас у нас есть инструменты, которыми мы учимся пользоваться понемногу, день за днем. Сейчас мы стараемся жить со своей Высшей Силой, которая всегда рядом. И полагаться во всем на Бога. Я верю, что с молитвой мы обязательно найдем в себе силы и вдохновение для новых начинаний, достижений и, конечно же, дальнейшего выздоровления.

Мои детки с удовольствием посещают группу Алатин для детей алкоголиков. Я за них очень рада, ведь они раньше нас попали в сообщество. И когда станут взрослыми, у них уже будет определенный опыт, который, я очень надеюсь, пригодится им в жизни.

В настоящее время мы всей семьей с большим желанием принимаем активное участие в жизни АА, Ал-Анона и Алатина, участвуем во всех мероприятиях. Стараемся выезжать в другие города.

Мне очень нравится наша жизнь сейчас, ведь все мы, самые родные другу друг люди, начали выздоравливать и вместе учимся жить заново. Я каждый день благодарю Бога за то, что привел нас в сообщество, без которого своей жизни я теперь не представляю.

Ольга, член сообщества Ал-Анон

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Группы проходят по вторникам в 18.00 и воскресеньям в 17.00.