Женщина и дождь

Так. Она уже пожилая женщина.

Пожилая. То есть пожила уже достаточно долго.

Нет, нет. Она вполне еще ничего себе.

Мужчины все еще оглядываются вслед.

Почему бы и нет?

Фигура еще куда с добром, как говорила мама.

Прическа, маникюр. Никто ей свой возраст не даст.

Просто красивая женщина.

Да, конечно, не девушка.

Именно женщина.

Красивая, статная, которая гордо несет себя по жизни.

И это еще не про нее, что «сзади пионерка, впереди пенсионерка»

И впереди у нее еще все в порядке.

Да, она давно одинока. То есть вдова.

Дети выросли. Делай, что хочешь.

Только вот в России пожившие женщины мало кого интересуют.

Потому и называют их пожилыми.

Чтобы как-то подчеркнуть, что пора уже дорогу молодым уступить.

Нечего тут «хорохориться», опять слово мамы, и прихорашиваться.

А если сердце ноет?

И одной коротать вечера больно уж горько?

Что делать?

Придет домой с работы и чтобы заглушить тоску, начинает в который раз уже квартиру надраивать.

Итак ни пылинки, ни соринки, а она все равно новую работу находит.

То шторы постирать-накрахмалить. То маленький ремонт в ванной устроить.

Да, ей еще повезло. Она все еще работает. Не гонят, хоть и перешагнула пенсионный рубеж.

Говорят, что она бухгалтер от Бога. И замену ей трудно найти.

Ценят, одно слово.

На работе день быстро проходит, а вот домашняя тишина напрягает. Несколько часов одна, а кажется, что целую вечность. Ни уборка, ни рукоделие не помогают.

Сериалы она не любит. Слишком хороша образована. По литературе всегда лучшей была.

В такие вечера вся жизнь перед глазами пробегает.

И начинает казаться, что точно, она уже пожилая. Пора прекращать молодиться и отвечать на заигрывания молодых незнакомцев.

В один из таких бесконечных вечеров, когда казалось, что стрелки будильника кто-то насильно приклеил к циферблату, засветилось окошко скайпа.

Дочь из далеких краев вспомнила о ней.

Она как-то ей сдуру пожаловалась, что совсем одиночество замучило, что сил больше нет для себя одной жить, что ждет не дождется внуков.

Дочь похохотала в ответ, мол, мама, сейчас другое время, и жить надо для себя. Дети потом. Когда, «рак на горе свистнет», — подумала тогда она.

А сейчас она быстро затараторила.

— Не удивляйся. Сейчас тебе в скайпе позвонит Месут. Он живет в Норвегии. Турок, родился в Сербии. Давно живет в Европах, по-русски понимает. Потому что с сербским он созвучен. Очень хочет с тобой познакомиться. Он тоже очень одинок и мечтает о русской женщине.

Протараторила и отсоединилась.

— Как всегда, ни здрассти ни до свидания, — подумала она.

— Эх, сколько сил в нее вложила, а тепла, отдачи ноль.

Только захотела погрустить, тут скайп снова приветливо замигал.

Заволновалась. Ведь не прибрана. По — домашнему. В халатике. Хоть и новенький, а все равно халатик.

Да, ладно. Все равно ведь ничего не получится.

Высветилось окно компьютера.

— Привет!

На нее смотрел мужчина к пятидесяти. Не сказать, чтобы красавец, но и далеко не урод. Рядом стоит бокал пива. «Выпивает», — мелькнуло у нее в голове.

Глаза смотрят дерзко и вызывающе.

— Привет, Надя!

-Уже и имя знает, — опять мелькнуло у нее в голове. Наверное, дочь все про меня рассказала.

Глаза оценивающе смотрели на нее.

— Ты можешь встать? Хочу тебя рассмотреть.

Надя неожиданно повиновалась. Слишком уже напористым был голос.

Встала. Начала поправлять невидимые складки на халате.

— Подол приподними. Покажи ноги.

И тут она неожиданно повиновалась этому наглому голосу.

— Ничего, еще смотреть можно.

Надя аж чуть не поперхнулась.

Ну и наглость. Да у нее ноги как у молоденькой. Любой скажет.

-Давай знакомиться.

Твоя дочь все про тебя рассказала. Подходишь ты мне. Ничего, что постарше. Не будем долго тянуть. Билеты пришлю через три недели. Приедешь ко мне в Турцию. Я там дом себе купил. Там и познакомимся как следует. Думаю, что это для нас обоих выгодный гешефт.

-Что? Хотела возмутиться Надя.

Но огонек уже погас. Месут отсоединился.

Через три недели пришли билеты. Все оплачено. Только распечатать и все.

Паспортные данные, видимо, тоже дочь дала.

Призадумалась, ехать не ехать.

Вечером в скайпе прочитала.

«Жду в аэропорту. Месут».

И ни слова больше.

Было начало апреля. То самое время, когда зима и весна ведут долгий спор за победу.

Когда авитаминоз и депрессия просто не дают жить. Мир становится серым и недружелюбным.

Надя уговаривала себя: «Ну что я потеряю, если слетаю. Там всего-то неделя. Как — нибудь выдержу. Край, уйду в отель жить. Денег заняла. Ну не девственность же теряю»

Подготовилась как следует. Маникюр, педикюр. Брови подправила, вокруг глаз и губ сделала легкий татуаж.

В зеркало посмотришь, ну никак ей ее 50 с хвостиком не дашь. Очень даже ничего.

А наряды у нее всегда были. Зарплата главного бухгалтера позволяла за модой следить.

Так что дама хоть куда.

В самолете все равно было не по себе. Пока летели все корила себя.

-Ну зачем она летит? Видела один раз и сразу купилась.

В аэропорту она его узнала. Однако, он еще быстрей.

— Какая ты. Очень красивая. Very beautiful. Лучше чем на фото, которое дочь прислала.

-Вот засранка. И фото отправила, — опять про себя ругнулась Надежда. Зачем ей это надо? Жизнь мне хочет устроить? Или квартиру мою в наследство побыстрей получить? С нее станется.

Пока думала, подошли к машине

-Взял в аренду. Чего тратится? Пригодится еще.

Никаких тебе цветов. Ни поцелуя даже в щеку.

Опять забилось сердце. Что я тут делаю? В чужом городе? С абсолютно незнакомым человеком?

Месут как будто услышал ее.

-Не переживай. Все у нас получится. Ты мне нравишься. И подходишь по всем моим параметрам.

-Меня бы кто спросил, нравится мне он или нет, — опять подумала Надя.

Приехали.

Большой двухэтажный дом. Квадратов 500.

— Извини, редко здесь бываю. Потому начнем с уборки. Переодевайся!

О таком повороте событий Надя даже не думала. Домашней одежды у нее не было.

-А прическа, маникюр?

— Снова сделаешь. Вот ведра, тряпки. Мою майку надень. Все белье в стиральную машину, а потом прогладить. Обязательно с обеих сторон. Я белье каждый день меняю. В холодильнике мясо. Можешь поставить готовить.

Месут игриво ударил ее по заднице.

— Давай, действуй!

Надя любит чистоту. Знает в ней толк. Ей не в тягость убирать.

— Лучше пол мыть, чем с ним в постель ложиться. Толстый. Пальцы как жирные червячки. Не очень приятный, одно слово. Но характер есть. Мужик, как у нас говорят.

Прилетела рано утром, почти не спала в самолете. Через шесть часов уборки, когда почти весь дом сиял чистотой, Надя уже совсем выбилась из сил. Когда достала из духовки мясо, накрыла стол, уже в полном смысле ни петь ни рисовать.

-Ты молодец. Месут похвалил ее. Отличная хозяйка, чистоплотная. Не зря вас, русских, больше всего хвалят европейские мужчины. Теперь посмотрим, какая ты любовница.

-Нет, я устала. Не хочу.

-Женщина, не перечь мужчине. Где ты, где я? Я тебя осчастливил, забрал из нищей России. Ты должна быть мне благодарна. Еще и любить тебя буду. Быстро раздевайся.

Липкие руки, жирные губы и дурной запах изо рта. Это последнее, что помнила Надя. Она просто уснула.

Мертвым сном. Перелет и шестичасовая уборка дали о себе знать.

Утром Надя не могла понять, где она и что с ней.

-Я же в Алании. У Месута.

Он сидел развалившись на балконе. Курил и потягивал пиво из бутылки.

-Не стал тебя будить. Я добрый. Дал тебе поспать. Сегодня трудный день. Надо сделать орднунг в мой келлер, а потом, если успеем, то поедем на море. Пока еще холодно, но сегодня обещают теплый день, так что полежим на пляже. Сегодня почти лето. Плюс двадцать. Сделаю тебя счастливой.

Надя приготовила завтрак. С сожалением посмотрела на потрескавшийся лак на ногтях. Перчатки не спасли ее красоту. Омлет с сыром, омлет с овощами. Отварила сосиски. Достала джем.

Хлеба не было.

Месут, увидев, что она что-то ищет, спросил: «Чего — то не хватает?»

-Хлеба.

-Так что ждешь? Вон за углом лавка. Давай сбегай.

-Но я еще не одета.

— Оденься, какие проблемы.

Поднялась в спальню. Накинула толстовку, джинсы.

Хорошо, что знакомая ей турецкие лиры отдала, а так денег просить неудобно как-то.

Вышла на улицу. В Сибири холодина, а тут по — весеннему все ярко, солнечно.

-Ничего, как-нибудь выживу эту неделю. Ради этого солнца, ради этих цветов, которые уже вовсю цветут на клумбах. Когда бы я их еще увидела?

В лавке ткнула пальцем на теплые лепешки и протянула ладонь, на которой лежали деньги.

Старый турок сам выбрал нужные монеты.

-Тешекюре эдерим.

-Что? — переспросила Надя

Данке, мерси, спасибо.

А, — закивала головой Надя. И вам спасибо!

Завтракали молча.

Месут сверлил ее глазами.

-Ты мне подходишь. Хорошо убираешь. Уколы делать умеешь?

-Зачем?

— Мне нужно иногда. Машину водишь? Что любишь готовить? Что в сексе любишь?

Сколько стоит твоя квартира в Сибири? Сколько зарабатываешь?

Вопросы сыпались один за одним.

Наконец-то закончился завтрак.

Сейчас в келлер.

Опять ведра, тряпки.

Келлер — это оказалась кладовка. То есть нижний этаж дома, в котором точно никто и никогда не убирал.

Надя снова молча принялась за работу.

В три часа зашел Месут.

О! Только и сказал.

Молодец.

Теперь едем отдыхать. В ресторан и на море.

У нас праздник.

Если честно, то Наде уже ничего не хотелось. Было желание лечь и просто лежать. И чтобы никто не трогал.

Но Месут уже снова похлопывал ее по заднице.

Нарядись. В ресторан едем.

Привела себя в порядок. Сняла потрескавшийся лак и нанесла бесцветный, который очень быстро сохнет.

Вышла при параде.

— Ах, ах! Хороша. Моя женщина будешь. Женой тебя сделаю. Счастье тебе подарю. Из России уедешь. Благодарить меня всю жизнь будешь. Отличный у нас гешефт получится. Всем хорошо.

Рыбный ресторанчик был в ста метрах от моря. На веранде было солнечно, тепло. Заботливый официант на всякий случай принес мягкий плед. Все было бы прекрасно, если бы Месут хоть капельку помолчал.

А тот говорил без умолку. И какая она красивая, и как ему подходит. И хозяйка отличная, и чистоплотная, и молчаливая, что тоже немаловажно. Он сделает ее счастливой. Он подарит ей Европу, даже возьмет в Норвегию. Туда он еще никого не приглашал. Что никто не может оценить его благородство, вот он брату помогал и что? Ни слова благодарности в ответ. Бессовестный. А мать? Мать ему не мешает. Сама справляется. Пусть брат заботится. Он ему денег дал. Что еще? Такого мужчину как он еще поискать надо. Очень ей с ним повезло. Будет она его женщиной. Главное, чтобы молчала и подчинялась.

Надя лишь спросила: «А как же любовь?»

-Какая любовь? — изумился Месут. У нас же с тобой все по согласию. Я тебе дарю Европу, ты мне заботу и уважение. Что еще? Если про секс, то тут она может не беспокоиться. Он тут не промах и еще это ей неоднократно докажет. Отличный гешефт. Не надо тратиться на повара, уборщицу, медсестру, любовницу. Так что Надя отличный вариант.

Пошли на море. Точнее Надя пошла, а Месут взял велосипед. Пусть она идет, а он по дорожке прокатится.

Надя даже была благодарна ему за это.

Хоть капельку побудет в тишине. Устала от его трескотни.

Она шла по дорожке, ведущей от кафе к морю. Пахло свежестью, весной, цветами. Надя сняла босоножки и с удовольствием ощутила тепло земли.

-Черт с ним, с этим идиотом, зато на море полюбуюсь. Когда бы еще выбралась?

Дошла до кромки моря. Присела на камень.

-Господи. Как хорошо!

Одинокая чайка пристроилась рядом.

Впервые Надя почувствовала прелесть одиночества. Никто не стоит рядом, не диктует свои условия, не требует внимания и участия. Тишина, покой и ты сам. Только ты и твои ощущения. В данном случае — свежесть моря, звук шуршащих волн, тепло солнца, серость камня и застывшая чайка рядом.

Так бы сидеть и сидеть целую вечность.

Увы. Месут тут как тут.

— Раздевайся. Тепло. Буду на тебя смотреть.

Захотелось раздеться и убежать далеко-далеко.

Неожиданно набежали тучки. Не успела Надя подумать, что пора возвращаться, как дождь полил как из ведра.

Месут вскочил на велосипед и тут же исчез.

Надя брела назад к кафе под проливным дождем.

-Хоть бы зонт догадался мне отправить, или плащ какой с официантом передать.

Увы, под проливным дождем, промокшая до нитки, с подтекшей тушью, в полной красоте она, продрогшая до костей, добралась до кафе.

Месут сидел уже в помещении, курил и пил пиво.

-Как ты мог меня бросить? Как?

-Хоть бы официанта с зонтом отправил.

— А что тут такого? Выпей давай.

Довольный Месут курил и выдыхал ей дым в лицо.

— Я не переношу запах дыма. У меня аллергия на табак

— Ничего, привыкай. Это такая мелочь в замен на то, что тебе дам я.

Я вытащу тебя из нищей России.

-Хватит. Едем домой. Я замерзла.

Месут с неохотой поднялся.

— Неблагодарная женщина. Старая женщина. Кому кроме меня нужна? Пожалел, жениться готов.

Как смеет быть недовольной.

Вечером Надя еле дождалась, когда Месут заснул. Покидала вещи в чемодан. Домой. Домой.

Никогда, никогда она не променяет свое одиночество на этот выгодный гешефт.

Спасибо Светке, что дала ей на всякий случай турецких денег. Заскочила в лавку, где покупала утром лепешки.

-Такси. Пожалуйста, такси. Аэропорт. И показала рукой, как будто набирает цифры.

Старый турок понял, закивал головой. Она протянула ему на ладошке деньги.

Нет, мадам, нет.

Тешекюре эдерим.

Такси приехало быстро.

Все. Пока, счастливая жизнь.

Она махнула рукой старому турку и с силой захлопнула дверь такси.

В аэропорту Надя на удивление быстро поменяла билет, хотя была готова купить новый, и уже через полтора часа мирно спала в кресле самолета, летевшего в родную Сибирь.

Ей снилось море, одинокая чайка и она, идущая краем моря.

Во сне она сладко улыбалась.

Первоначально опубликовано в блоге Натальи Берязевой

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