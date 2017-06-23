Женщина погибла от молнии в Чановском районе

От грозового разряда погибла женщина в Чановском районе. Она оказалась в загоревшемся деревянном сарае, в который попала молния.

Ночью во время грозы в деревне Оравка загорелся сарай с домашними животными. В жилом доме, расположенном рядом, находились хозяйка дома вместе со своей дочерью.

Инцидент-Новосибирск сообщает, что дочь проснулась от треска и шума. Обнаружив пожар, она поспешила вывести животных из сарая и бросилась на помощь к соседям. Сельчане вызвали пожарную охрану. Женщина вернулась в дом разбудить мать, но матери в доме не оказалось. Не зная о действиях дочери, она направилась в сарай спасать домашнюю живность.

Спастись хозяйке дома не удалось. На момент прибытия пожарных сарай по всей площади был объят открытым огнем. Потушив пожар и проведя разборку конструкций строения, спасатели обнаружили погибшую хозяйку. Дознаватели предполагают, что пожар случился из-за грозового разряда, попавшего в надворные постройки.

Стоит ли бояться молнии?

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