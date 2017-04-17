Женщины наехали на столб и на школьницу в Куйбышеве

На три дня вывела из строя светофоры на перекресте улиц Володарского и Партизанской в Куйбышеве женщина-водитель. Она врезалась на «Митцубиси» в бетонную электроопору. Столб рухнул, провода оборвались.
Случилось это в ночь с 14 на 15 апреля. Автомобиль двигался со стороны «Кометы» в сторону кольца. Как пояснили в ОГИБДД, трезвая женщина не выдержала скорость, не справилась с управлением, машину занесло на столб.
Автомобиль поврежден. Водитель не пострадала. Вероятно, ей придется возмещать ущерб, причиненный городскому имуществу.
Всего за неделю с 10 по 16 апреля в Куйбышевском районе произошло восемь ДТП с материальным ущербом и один наезд на несовершеннолетнего пешехода.
12 апреля в 7.50 женщина-водитель 1986 года рождения везла своих детей в детский сад «Родничок» на автомобиле «Тойота Витц». У дома №13 по улице Луговой (напротив школы №3) допустила наезд на 10-летнюю девочку. Школьница перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
Анжела Иващенко,
инспектор ОГИБДД:
Папа привез девочку в школу. Она дошла до крыльца образовательного учреждения и вспомнила, что забыла в машине шапку. Побежала обратно, к автомобилю отца. Резко выскочила на дорогу прямо перед «Тойотой». Женщина тормозила…
Вызванные специалисты скорой медицинской помощи осмотрели девочку на месте. Школьница получила ссадину правой руки. После обработки она отправилась на урок. Жизни девочки ничто не угрожает.
За неделю были задержаны трое водиетелй, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Нужен ли пешеходный переход в районе второго входа в школу №3, со стороны улицы Луговой?
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14 Comments
А где же лежачие полицейские и светофоры? Почему у 3 школы нет ни того и ни другого? Пешеходный переход только один? Давно надо было сделать.
детей тоже надо учить как и где переходить дорогу
Я об этом не из газеты знаю. А вот тем кто за рулём надо бы быть внимательное на дорогах,особенно в пределах школы.
поездите по улица войкова возле моста школа .. там такое ощущение как будто дети здают стометровку через дорогу по пешеходнику за машину страшно что помнут бок как лосицы бегают и при этом по сторонам не смотрят хотя там не разгонишься
Мне достаточно 3 школы (я здесь живу) и ребёнок мой каждый день переходит опасный перекрёстк дорогу
А у меня информация от очевидцев, что за рулем был нетрезвый мужчина. Женщину вызвали уже после ДТП, дабы мужа прав не лишили.
А у нас другая информация!!!! Сотрудник полиции находившийся в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на бетонную опору электросетей, чем вывел из строя светофоры на перекрёстке улиц Володарского и Краскома. За подробностями обращайтесь в прокуратуру.
так прокуратура и скажет. Сейчас будут все улаживать, типа жена была за рулем, чтобы отмазать полицейского.
Ну про ТРЕЗВУЮ ЖЕНЩИНУ весь город знает, за исключением ГАИ и Вашего сайта ))) Не надо людей за дураков держать (((
У нас как будто никто правил не соблюдает. Едут как хотят, идут также, а еще детей за собой тащат. Попробуй сделать замечание, сразу враг
Сколько бываем в Куйбышеве, Барабинске везде только шаг сделал на пешеходном переходе водители притормаживают.
На днях возле ермака девушка сдавала назад прямо на бабулю медленно и верно , бабуля, слава Богу, не промах, кастылём настучала ей по бамперу. Девушка вычкочила извиняться начала, говорит не видела! А разве не для того она сидит за рулём , чтобы всё видеть?
По слухам это пьяный муж женщины врезался в столб, а затем они поменялись.
По слухам это был нетрезвый мужчина.