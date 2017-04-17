Женщины наехали на столб и на школьницу в Куйбышеве

На три дня вывела из строя светофоры на перекресте улиц Володарского и Партизанской в Куйбышеве женщина-водитель. Она врезалась на «Митцубиси» в бетонную электроопору. Столб рухнул, провода оборвались.

Случилось это в ночь с 14 на 15 апреля. Автомобиль двигался со стороны «Кометы» в сторону кольца. Как пояснили в ОГИБДД, трезвая женщина не выдержала скорость, не справилась с управлением, машину занесло на столб.

Автомобиль поврежден. Водитель не пострадала. Вероятно, ей придется возмещать ущерб, причиненный городскому имуществу.

Всего за неделю с 10 по 16 апреля в Куйбышевском районе произошло восемь ДТП с материальным ущербом и один наезд на несовершеннолетнего пешехода.

12 апреля в 7.50 женщина-водитель 1986 года рождения везла своих детей в детский сад «Родничок» на автомобиле «Тойота Витц». У дома №13 по улице Луговой (напротив школы №3) допустила наезд на 10-летнюю девочку. Школьница перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Анжела Иващенко,

инспектор ОГИБДД:

Папа привез девочку в школу. Она дошла до крыльца образовательного учреждения и вспомнила, что забыла в машине шапку. Побежала обратно, к автомобилю отца. Резко выскочила на дорогу прямо перед «Тойотой». Женщина тормозила…

Вызванные специалисты скорой медицинской помощи осмотрели девочку на месте. Школьница получила ссадину правой руки. После обработки она отправилась на урок. Жизни девочки ничто не угрожает.

За неделю были задержаны трое водиетелй, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Нужен ли пешеходный переход в районе второго входа в школу №3, со стороны улицы Луговой?

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