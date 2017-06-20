Жилинспекция проверила подвал дома ветерана ВОВ в Барабинске

Проверить подвал дома ветерана ВОВ приезжала Госжилинспекция в Барабинск. После нашумевшей на всю страну истории инспекторы проверили, как исполнены предписания местными властями.

Напомним, что накануне Дня победы стало известно о том, в каких условиях живет ветеран Великой Отечественной войны Алексей Золотилин и его супруга. Подвал дома на Ермака, 15 затоплен водой, источающей запах канализации. Обнажились и другие проблемы дома. с которыми живет семья ветерана уже 10 лет.

Специалисты Жилищной инспекции предписали осушить и очистить подвальное помещение, а также организовать его проветривание. Кроме того, нужно было восстановить инженерные коммуникации.

Начальник Госжилинспекции по Новосибирской области Евгений Пономарев лично убедился в том, что предписание выполнено. В подвале чисто и сухо, отсутствует запах, коммуникации в нормативном состоянии.

Евгений Александрович предположил, что, скорее всего, вода в подвале на Ермака, 15 — грунтовая. В ближайшее время в Барабинске начнут реализовывать программу по водопонижению. Она, по мнению начальника инспекции, позволит избежать затопления подвалов.

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