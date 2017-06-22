Жилищная инспекция смотрела подвалы барабинцев

Руководитель госжилинспекции приезжал в Барабинск. Общался с жителям домов на Карла Маркса. Они собирались на собрание, озвучивали свои проблемы. В том числе, показывали сырые подвалы, инженерные коммуникации, которые не ремонтируются годами.

Евгений Пономарев попросил приготовить обращения в городские службы и их ответы. Обещал через две недели вновь приехать, встретиться с городской администрацией.

Он удивился тому, что в Барабинске одна УК — МУП «ЖКХ». И это на 400 тысяч квадратных метров жилфонда. К примеру, в Оби на 300 тысяч квадратов жилищного фонда — шесть управляющих компаний.

По мнению Пономарева, местное МУП может физически не успевать обслуживать все дома. Речь идет и про штат, и про количество техники. Еще один немаловажный фактор: раз нет конкуренции, то муниципальное предприятие не заинтересовано в качестве обслуживания и его оперативности.

Решаются, как правило, единичные проблемы. Когда ситуация приобретает резонанс. Например, как в случае с семьей ветерана войны Золотилина. Подвал дома осушили только тогда, когда к ситуации подключили общественность. Или, например, когда муниципальному предприятию дается большой штраф. Тогда появляется другой стимул.

Поэтому, по убеждению начальника ГЖИ, нужно создавать больше управляющих компаний. Люди сами решат, какую выбрать. Компании будут бороться за свой жилфонд путем качественного обслуживания.



Как вы думаете, почему в Барабинске не создают новые управляющие компании?

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