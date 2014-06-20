Жительница Барабинска добилась справедливости от УК ЖКХ
Дек23

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Жительница Барабинска добилась справедливости от УК ЖКХ

Автор: | Опубликовано 23 декабря 2016 в 15:12
Рубрика: Мультимедиа | Просмотров: 25 | Комментариев нет

Жительница Барабинска Людмила Христенко уже много лет — старшая по дому №192 на улице Ленина. Должность эту несёт ответственно и бескомпромиссно. В 2016 году женщине удалось, помимо всего, избежать навязанных услуг управляющей компании ЖКХ, отстоять права собственников и защитить интересы соседей по многоэтажке. Христенко

Взаимодействие Людмилы Моисеевны и УК ЖКХ демонстрирует следующая подборка материалов нашего корреспондента Анастасии Хлюкиной (чтобы полностью прочесть понравившиеся материалы, кликайте на ссылки под фотографиями):

 

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