Жительница Барабинска добилась справедливости от УК ЖКХ

Жительница Барабинска Людмила Христенко уже много лет — старшая по дому №192 на улице Ленина. Должность эту несёт ответственно и бескомпромиссно. В 2016 году женщине удалось, помимо всего, избежать навязанных услуг управляющей компании ЖКХ, отстоять права собственников и защитить интересы соседей по многоэтажке. Христенко

Взаимодействие Людмилы Моисеевны и УК ЖКХ демонстрирует следующая подборка материалов нашего корреспондента Анастасии Хлюкиной (чтобы полностью прочесть понравившиеся материалы, кликайте на ссылки под фотографиями):