Трое погибли в массовой аварии
Янв06

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Трое погибли в массовой аварии

Автор: | Опубликовано 6 января 2017 в 12:41
Рубрика: Происшествия | Просмотров: 509 | Комментариев нет

На Алтае произошла массовая авария. В ней погибли три человека. Еще 30 получили травмы, из них двое несовершеннолетних.

На трассе столкнулись четыре транспортных средства: два автобуса, грузовая ГАЗель и внедорожник.
Всех пострадавших доставили в центральные районные больницы Косихинского района, села Налобиха, Новоалтайска и Барнаула.

По информации МВД, известно, что один из автобусов ехал из Новосибирска в Бийск. Среди погибших – жительница Новосибирской области.

 

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