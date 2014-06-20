Трое погибли в массовой аварии

На Алтае произошла массовая авария. В ней погибли три человека. Еще 30 получили травмы, из них двое несовершеннолетних.

На трассе столкнулись четыре транспортных средства: два автобуса, грузовая ГАЗель и внедорожник.

Всех пострадавших доставили в центральные районные больницы Косихинского района, села Налобиха, Новоалтайска и Барнаула.

По информации МВД, известно, что один из автобусов ехал из Новосибирска в Бийск. Среди погибших – жительница Новосибирской области.