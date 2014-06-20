Жительница Куйбышева пострадала в ДТП

Водитель автомобиля ВАЗ 2121 ехал в Куйбышеве по улице Промышленная со стороны улицы 1-ая Красноармейская в сторону ФКП «Анозит». Не выдержал скорость в конкретных дорожных условиях, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем УАЗ Патриот.

Оба водителя — трезвые. В результате ДТП пострадала 44-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 2121. На машине скорой помощи её доставили в Куйбышевскую ЦРБ с диагнозом «перелом кости таза». В настоящий момент по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Ведется административное расследование.