Живут на выручку от продажи самогона

Вместо того, чтобы строже следить за качеством спиртосодержащих напитков, власть повысила на 40% стоимость водки. Те, кто уже стал зависимым от алкоголя, давно пьют суррогатные напитки. И повышение стоимости водочной продукции никак не отразится на их финансах. А вот самогонщиков обогатит еще больше.
Один мой знакомый давно, лет 15, как продает самогон. Это его бизнес, подпольный. За эти годы купил не одну иномарку. Приобрел хорошую квартиру, вторую. Он с супругой не скрывает, что зарплату, которую получают на официальной работе, не трогают, эти денежки спокойно копятся на сберкнижке.
По его словам, ничего противоправного он не делает. Он считает, что его суррогатный напиток ничем не хуже водки. Никто за эти годы не отравился, не пожаловался. Никого насильно покупать не заставляет.
Не единожды к нему наведывались правоохранительные органы, ловили с поличным. И ничего. Штраф заплатил и дальше торгует народным вином.
После повышения водочной продукции, мой знакомый тоже накинул пятерочку на свой товар. Клиентов не потерял, наоборот — прибавил.
Почему власть не может ужесточить наказание за торговлю суррогатом? Или все специально для того, чтобы только богатые могли пить водку из магазина. А бедные пусть довольствуются самогоном. Дескать, быстрее вымрут?
Михаил Токарев
Какое наказание приемлемо для самогонщиков?
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12 Comments
чёэто вымрут? хорошая самогонка не хуже самого дешевого вискаря, а то и лучше. а он вроде 400-500 стоит
премия!
нобелевскую? за вклад в культуру?
Если самогонка хорошая, как «для себя» , то я тоже за премию.
лучше магазинного сурогата, за такие то деньги…
а тебе что завидно не только нашим депутатам обогащаться у людей должен быть выбор если ты хочеш пей водяру
Водку нормальную выпускайте! Сам лично пью только самогон! Сам делаю! Сам и пью! Не для продажи! Зато после гулянки встаю,как огурчик! Нигде ничего не болит,как будто и не пил! А после пол бутылки водки будешь полдня умирать! Вот и вся проблема с самогоноварением! Точно подмечено,надо премии им давать! За качество!
ПРАВИЛЬНО ОЧИЩАЙТЕ САМОГОН И ОН БУДЕТ ПОЛЕЗЕН,А ЕСЛИ НАСТОЯТЬ ЕГО НА СВЕЖЕМ УКРОПЕ , ТО И ЦЕЛЕБНЫЙ
я где то читала что пьющие люди пустые в них нет святого духа а в вине есть святой дух вот пьяницы и не могут его напиться им все мало они не преполагают что святой дух можно получить через молитву
Продажа спиртного это огромная статья дохода для государства и не только и повышение стоимости никак не повлияет на его качество, НИКАК.
раньше тоже запрещали спиртное все виноградники вырубили и что да ничего, как пили так и будут пить свиньи грязи везде найдут А насчет самогона у меня муж тоже гонит его для себя, потому что водку даже дорогую пить опасно, а самогон очисти хорошо марганцовочкой да парным молочком и добавь всякие травки да корешки просто вкуснятина и на утро как огурчик ничего не болит
Не вздумайте марганцовку туда сыпать, сами себя медленно отравите!