Живут на выручку от продажи самогона

Вместо того, чтобы строже следить за качеством спиртосодержащих напитков, власть повысила на 40% стоимость водки. Те, кто уже стал зависимым от алкоголя, давно пьют суррогатные напитки. И повышение стоимости водочной продукции никак не отразится на их финансах. А вот самогонщиков обогатит еще больше.

Один мой знакомый давно, лет 15, как продает самогон. Это его бизнес, подпольный. За эти годы купил не одну иномарку. Приобрел хорошую квартиру, вторую. Он с супругой не скрывает, что зарплату, которую получают на официальной работе, не трогают, эти денежки спокойно копятся на сберкнижке.

По его словам, ничего противоправного он не делает. Он считает, что его суррогатный напиток ничем не хуже водки. Никто за эти годы не отравился, не пожаловался. Никого насильно покупать не заставляет.

Не единожды к нему наведывались правоохранительные органы, ловили с поличным. И ничего. Штраф заплатил и дальше торгует народным вином.

После повышения водочной продукции, мой знакомый тоже накинул пятерочку на свой товар. Клиентов не потерял, наоборот — прибавил.

Почему власть не может ужесточить наказание за торговлю суррогатом? Или все специально для того, чтобы только богатые могли пить водку из магазина. А бедные пусть довольствуются самогоном. Дескать, быстрее вымрут?

Михаил Токарев

Какое наказание приемлемо для самогонщиков?

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