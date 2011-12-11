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Народные новости

Последние новости от наших народных журналистов

О бомбе в школе сообщили полиции Барабинска
Янв27

О бомбе в школе сообщили полиции Барабинска...

В ночь на 25 января в дежурную часть Барабинска сообщили, что кто-то планирует захватить одно из общеобразовательных учреждений.

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Грузовик раздавил Тойоту
Янв28

Грузовик раздавил Тойоту

Страшная авария произошла на трассе М-52.

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Встретятся куйбышевские и курские волейболистки
Янв27

Встретятся куйбышевские и курские волейболистки...

В предстоящие выходные куйбышевская команда «Олимп» проведет домашние матчи.

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Городецкий побывал в Барабинске и Куйбышеве
Янв27

Городецкий побывал в Барабинске и Куйбышеве

Глава региона на собрании трудовых коллективов в Барабинске напомнил о трагедии в Таскаево.

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Состоится Прямая линия по социальной выплате
Янв27

Состоится Прямая линия по социальной выплате...

«Прямая линия» по вопросам предоставления адресной социальной выплаты в связи с необходимостью ограничения роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги будет работать 1 февраля с 14:00 до 16:00 в приемной губернатора Новосибирской области.

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Чествовали куйбышевских ветеранов-блокадников
Янв27

Чествовали куйбышевских ветеранов-блокадников...

Куйбышевских ветеранов поздравили с 73-ей годовщиной снятия блокады Ленинграда.

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И зимой находят коноплю в Куйбышеве
Янв27

И зимой находят коноплю в Куйбышеве

200 граммов марихуаны изъяли барабинские транспортные полицейские.

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Служба в армии по контракту – каковы перспективы
Янв27

Служба в армии по контракту – каковы перспективы...

Министерство обороны определилось с новыми требованиями к профессиональным к солдатам.

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На премьеру спектакля приглашают в Куйбышеве
Янв27

На премьеру спектакля приглашают в Куйбышеве

Куда пойти в Куйбышеве с 1 по 5 февраля.

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