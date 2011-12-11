Как написать в редакцию газеты Аспект...
Жители Барабинска и Куйбышева спрашивают, как в редакцию газеты «Аспект» сообщить о событии или задать вопрос.
Романс о влюбленных
Вот такая вот история, история знакомства и любви. У каждого она своя, у моих друзей случилась такая… Никогда не знаешь, где найдешь и потеряешь…
Телефон для детей в Куйбышеве...
Жители Куйбышевского района могут позвонить по телефону доверия и рассказать о проблемах взаимоотношений.
Переселились в новый дом в Куйбышеве...
Ожидают повышения тарифов на проезд в Барабинске...
Перевозчики настаивают на повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Особенно активно за это выступают новосибирские транспортные компании.
Похитила деньги с карты подруги в Северном...
Гостья взяла мобильный телефон подруги, совершила операции через мобильный банк, стерла смс — уведомления о переводе денежных средств и покинула квартиру в Северном.
Раскрыли грабеж в Куйбышеве...
Сотрудники куйбышевского уголовного розыска задержали молодого человека, который вырвал из рук пожилой женщины сумку с крупной суммой денег.
На Лыжню России приглашают в Куйбышев
35 всероссийская массовая гонка пройдет традиционно в спортивном центре «Гайдар» Куйбышева 11 февраля.