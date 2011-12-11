Кто виноват в заснеженных обочинах дорог Куйбышева...
Затопило перед Новым годом пенсионерку в Барабинске...
На кухне под полом в квартире бабушки из Барабинска стояли нечистоты и распространяли запахи в течение всех новогодних праздников.
Страшное существо живет в моем зеркале...
Программы приостановлены в Куйбышеве...
Все пособия выплатили барабинцам в 2016 году...
Всего выплачено государственных пособий и компенсаций населению Барабинского района на сумму около 228,5 миллиона рублей.
Увеличат стаж для звания Ветеран труда в Куйбышеве...
На 5 лет увеличится трудовой стаж в НСО для получения звания «Ветеран труда Новосибирской области».
Открылся реабилитационный центр в Куйбышеве
16 января отделение ранней помощи куйбышевского специализированного Дома ребенка приняло своих первых пациентов.
Сгорела крыша дома в Куйбышеве...
Ударил сотрудника ДПС на дороге барабинец...
Оскорбил и ударил инспектора ДПС водитель, когда за административное правонарушение полицейский потребовал остановить автомобиль для составления протокола в Барабинске.