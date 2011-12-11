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Отобрал телефон у отца в Куйбышеве...
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Личный День независимости для следователей...
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Срок переселения в квартал Г неизвестен в Барабинске...
Застройщик дома №29 в квартале «Г» Барабинска подтвердил, что на стене здания образовалась трещина.
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На фестиваль патриотической песни ждут куйбышевцев...
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Федор Черкашин принял поздравления в Куйбышеве...
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В Крещение была купель в Куйбышеве
Купель в Куйбышеве в Крещение Господне была организована по инициативе епископа Каинского и Барабинского Феодосия.
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