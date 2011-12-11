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Народные новости

Последние новости от наших народных журналистов

Отобрал телефон у отца в Куйбышеве
Янв21

Отобрал телефон у отца в Куйбышеве...

Куйбышевские полицейские раскрыли два грабежа.

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Воспользуйтесь порталом госуслуг в Куйбышеве
Янв21

Воспользуйтесь порталом госуслуг в Куйбышеве...

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получаете доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

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Личный День независимости для следователей
Янв20

Личный День независимости для следователей...

День образования Следственного комитета РФ отпраздновали 15 января в Куйбышеве и Барабинске.

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Срок переселения в квартал Г неизвестен в Барабинске
Янв20

Срок переселения в квартал Г неизвестен в Барабинске...

Застройщик дома №29 в квартале «Г» Барабинска подтвердил, что на стене здания образовалась трещина.

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На фестиваль патриотической песни ждут куйбышевцев
Янв20

На фестиваль патриотической песни ждут куйбышевцев...

Школьный фестиваль патриотической песни «Россия-родина моя» состоится в куйбышевской ДШИ.

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Федор Черкашин принял поздравления в Куйбышеве
Янв20

Федор Черкашин принял поздравления в Куйбышеве...

90-летие отметил Почетный гражданин Куйбышевского района Федор Петрович Черкашин.

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В Крещение была купель в Куйбышеве
Янв20

В Крещение была купель в Куйбышеве

Купель в Куйбышеве в Крещение Господне была организована по инициативе епископа Каинского и Барабинского Феодосия.

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Украли видеорегистратор и телевизор в Куйбышеве
Янв20

Украли видеорегистратор и телевизор в Куйбышеве...

По «горячим следам» полиция Куйбышева раскрыла два преступления.

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