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Народные новости

Последние новости от наших народных журналистов

Как написать в редакцию газеты Аспект
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Июн15

Как написать в редакцию газеты Аспект...

Жители Барабинска и Куйбышева спрашивают, как в редакцию газеты «Аспект» сообщить о событии или задать вопрос.

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Романс о влюбленных
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Фев03

Романс о влюбленных

Вот такая вот история, история знакомства и любви. У каждого она своя, у моих друзей случилась такая… Никогда не знаешь, где найдешь и потеряешь…

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Телефон для детей в Куйбышеве
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Фев03

Телефон для детей в Куйбышеве...

Жители Куйбышевского района могут позвонить по телефону доверия и рассказать о проблемах взаимоотношений.

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Переселились в новый дом в Куйбышеве
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Фев03

Переселились в новый дом в Куйбышеве...

31 января стало праздничным и незабываемым днем для 31 семьи, а это 81 человек, из Куйбышева.

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Ожидают повышения тарифов на проезд в Барабинске
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Фев03

Ожидают повышения тарифов на проезд в Барабинске...

Перевозчики настаивают на повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Особенно активно за это выступают новосибирские транспортные компании.

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Похитила деньги с карты подруги в Северном
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Фев03

Похитила деньги с карты подруги в Северном...

Гостья взяла мобильный телефон подруги, совершила операции через мобильный банк, стерла смс — уведомления о переводе денежных средств и покинула квартиру в Северном.

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Раскрыли грабеж в Куйбышеве
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Фев03

Раскрыли грабеж в Куйбышеве...

Сотрудники куйбышевского уголовного розыска задержали молодого человека, который вырвал из рук пожилой женщины сумку с крупной суммой денег.

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На Лыжню России приглашают в Куйбышев
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Фев03

На Лыжню России приглашают в Куйбышев

35 всероссийская массовая гонка пройдет традиционно в спортивном центре «Гайдар» Куйбышева 11 февраля.

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Угнали Ладу в 15 квартале Куйбышева
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Фев03

Угнали Ладу в 15 квартале Куйбышева...

116 заявлений и сообщений поступило в куйбышевскую полицию с 26 января по 2 февраля.

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