Фотоконкурс: Новый год в кругу семьи...
Заявки на участие и конкурсные материалы можно направить с 22 декабря 2016 по 20 января 2017 года.
Когда уберут снег на улицах в Куйбышеве
На вопросы читателей «Аспекта» об очистке улиц Куйбышева от снега отвечают руководители городского дорожного хозяйства.
Обещают вернуть вечерние рейсы в Барабинск...
Пропал талон из-за неочищенных улиц...
Что произошло с барабинским властями? Ведь такого не было никогда! Выехать из переулков невозможно!
Против повышения тарифов подписывались барабинцы...
Более двух тысяч подписей собрали жители Барабинска для обращения к губернатору области. Они просят не поддерживать решение депутатов горсовета о резком повышении тарифов на водоотведение и отопление.
Играли студенты в Куйбышеве...
Со студентами средних профессиональных образовательных организаций Куйбышева была проведена интеллектуальная игра «Умники и умницы» по теме «Мои права и обязанности».
С Новым годом, дорогие читатели!...
10 гимнасток из Куйбышева — лучшие из 200
Куйбышевские юноши — призеры в баскетболе...
В спортивном центре города Куйбышева прошел традиционный турнир по баскетболу среди девушек и юношей 2001-2002 г. р.
Как встретить Новый год весело
Роман Шевцов со школы знал, кем станет...
После учебы в университете житель Новосибирска Роман Шевцов приехал в Барабинск — работать помощником транспортного прокурора. В свои 26 лет молодой человек считает, что ему повезло — он любит свою работу.
Вместо похищенной оставил свою шапку куйбышевец...
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» раскрыли кражу шапки из меха барсука.