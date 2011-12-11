О бомбе в школе сообщили полиции Барабинска...
В ночь на 25 января в дежурную часть Барабинска сообщили, что кто-то планирует захватить одно из общеобразовательных учреждений.
В Покровке раздают пульты в Барабинске...
«В Покровке раздают пульты», — такой новостью поделилась жительница Барабинска Нина Антоненко. Женщина рассказала, что уже два месяца, вероятно, энергетики вручают приборы.
Новые тротуары и освещение пообещали барабинцам...
Почти 35 миллионов рублей получил городской бюджет на создание комфортной городской среды в Барабинске.
Осудили за насилие барабинцев...
43 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, рассмотрено судьями в 2016 году в Барабинске.
Пересчитали пенсии неработающим в Барабинске...
С сегодняшнего дня, 1 февраля, проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам. Размер индексации составил 5,4 процента.
Нет опасности схода снега с крыш в Барабинске...
Чистят Деповскую в Барабинске...
Трое лучших заведующих — из Куйбышева...
Собрание коллективов запомнят в Барабинске
Громко говорили с большой сцены о том, что препятствует развитию и процветанию Барабинского района. Собирались трудовые коллективы послушать доклады чиновников, а также руководителей местных организаций.