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Народные новости

Последние новости от наших народных журналистов

О бомбе в школе сообщили полиции Барабинска
Янв27

О бомбе в школе сообщили полиции Барабинска...

В ночь на 25 января в дежурную часть Барабинска сообщили, что кто-то планирует захватить одно из общеобразовательных учреждений.

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В Покровке раздают пульты в Барабинске
Фев01

В Покровке раздают пульты в Барабинске...

«В Покровке раздают пульты», — такой новостью поделилась жительница Барабинска Нина Антоненко. Женщина рассказала, что уже два месяца, вероятно, энергетики вручают приборы.

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Новые тротуары и освещение пообещали барабинцам
Фев01

Новые тротуары и освещение пообещали барабинцам...

Почти 35 миллионов рублей получил городской бюджет на создание комфортной городской среды в Барабинске.

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Осудили за насилие барабинцев
Фев01

Осудили за насилие барабинцев...

43 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, рассмотрено судьями в 2016 году в Барабинске.

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Пересчитали пенсии неработающим в Барабинске
Фев01

Пересчитали пенсии неработающим в Барабинске...

С сегодняшнего дня, 1 февраля, проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам. Размер индексации составил 5,4 процента.

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Нет опасности схода снега с крыш в Барабинске
Янв31

Нет опасности схода снега с крыш в Барабинске...

Коммунальщики стараются предупредить опасность, осматривая дома в Барабинске.

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Чистят Деповскую в Барабинске
Янв31

Чистят Деповскую в Барабинске...

«Наконец-то, — говорят барабинцы — Можно было и раньше!».

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Трое лучших заведующих — из Куйбышева
Янв31

Трое лучших заведующих — из Куйбышева...

Заведующие детскими садами Куйбышевского района – в числе победителей областного конкурса.

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Собрание коллективов запомнят в Барабинске
Янв30

Собрание коллективов запомнят в Барабинске

Громко говорили с большой сцены о том, что препятствует развитию и процветанию Барабинского района. Собирались трудовые коллективы послушать доклады чиновников, а также руководителей местных организаций.

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