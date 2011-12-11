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Народные новости

Последние новости от наших народных журналистов

Малоимущие куйбышевцы получат господдержку
Янв26

Малоимущие куйбышевцы получат господдержку...

Программа по социальному контракту будет работать в 2017 году в Куйбышеве.

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ИП вернул деньги пенсионерке в Барабинске
Янв26

ИП вернул деньги пенсионерке в Барабинске...

Вернули деньги жителям, которые не дождались услуги от компании «Окна и двери» в Барабинске.

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Куйбышевцев защитят от снежных обрушений
Янв26

Куйбышевцев защитят от снежных обрушений...

Комиссия по чрезвычайным ситуациям определила перечень объектов в Куйбышеве, подлежащих очистке от наледи и снега в первую очередь.

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Очищают кровли от снега в Куйбышеве
Янв26

Очищают кровли от снега в Куйбышеве...

По подсчетам специалистов, нагрузка снега на кровли составляет 600-800 килограммов на один квадратный метр в Куйбышеве.

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Третий кандидат в парламент в Барабинске
Янв26

Третий кандидат в парламент в Барабинске...

Зарегистрировался еще один кандидат в Молодежный парламент Новосибирской области от Барабинского района.

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Стоят в очередях на диспансеризацию барабинцы
Янв26

Стоят в очередях на диспансеризацию барабинцы

Участковые терапевты обзванивают людей, приглашая пройти медицинское обследование в Барабинске.

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Идут в Молодежный парламент НСО куйбышевцы
Янв26

Идут в Молодежный парламент НСО куйбышевцы...

От Куйбышевского района зарегистрировано два кандидата в члены Молодежного парламента Новосибирской области.

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Есть Студент года в Куйбышеве!
Янв26

Есть Студент года в Куйбышеве!...

Абсолютный, лучший студент года в Куйбышеве — Екатерина Инина из медицинского техникума.

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