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Народные новости

Последние новости от наших народных журналистов

Кто виноват в заснеженных обочинах дорог Куйбышева
Янв13

Кто виноват в заснеженных обочинах дорог Куйбышева...

Дорожники обвиняют жителей города Куйбышева в том, что они виноваты в сужении улиц города.

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Затопило перед Новым годом пенсионерку в Барабинске
Янв16

Затопило перед Новым годом пенсионерку в Барабинске...

На кухне под полом в квартире бабушки из Барабинска стояли нечистоты и распространяли запахи в течение всех новогодних праздников.

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Страшное существо живет в моем зеркале
Янв16

Страшное существо живет в моем зеркале...

В моей квартире в зеркале проживало страшное существо. Оно пугало мою маленькую дочь.

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Программы приостановлены в Куйбышеве
Янв16

Программы приостановлены в Куйбышеве...

Индивидуальных застройщиков государство сейчас не поддерживает.

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Все пособия выплатили барабинцам в 2016 году
Янв16

Все пособия выплатили барабинцам в 2016 году...

Всего выплачено государственных пособий и компенсаций населению Барабинского района на сумму около 228,5 миллиона рублей.

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Увеличат стаж для звания Ветеран труда в Куйбышеве
Янв16

Увеличат стаж для звания Ветеран труда в Куйбышеве...

На 5 лет увеличится трудовой стаж в НСО для получения звания «Ветеран труда Новосибирской области».

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Открылся реабилитационный центр в Куйбышеве
Янв16

Открылся реабилитационный центр в Куйбышеве

16 января отделение ранней помощи куйбышевского специализированного Дома ребенка приняло своих первых пациентов.

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Сгорела крыша дома в Куйбышеве
Янв16

Сгорела крыша дома в Куйбышеве...

Произошел пожар на улице 1-й Красноармейской в Куйбышеве.

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Ударил сотрудника ДПС на дороге барабинец
Янв16

Ударил сотрудника ДПС на дороге барабинец...

Оскорбил и ударил инспектора ДПС водитель, когда за административное правонарушение полицейский потребовал остановить автомобиль для составления протокола в Барабинске.

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