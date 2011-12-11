Малоимущие куйбышевцы получат господдержку...
ИП вернул деньги пенсионерке в Барабинске...
Куйбышевцев защитят от снежных обрушений...
Комиссия по чрезвычайным ситуациям определила перечень объектов в Куйбышеве, подлежащих очистке от наледи и снега в первую очередь.
Очищают кровли от снега в Куйбышеве...
По подсчетам специалистов, нагрузка снега на кровли составляет 600-800 килограммов на один квадратный метр в Куйбышеве.
Третий кандидат в парламент в Барабинске...
Зарегистрировался еще один кандидат в Молодежный парламент Новосибирской области от Барабинского района.
Стоят в очередях на диспансеризацию барабинцы
Идут в Молодежный парламент НСО куйбышевцы...
От Куйбышевского района зарегистрировано два кандидата в члены Молодежного парламента Новосибирской области.
Янв26