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Народные новости

Последние новости от наших народных журналистов

Праздничные дни прошли спокойно в Куйбышеве
Янв09

Праздничные дни прошли спокойно в Куйбышеве

Были сложности с водоснабжением в деревне Казатово Куйбышевского района. Здесь вышла из строя водонапорная скважина. Для жителей организован подвоз воды.

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Украли джинсы и перевозили марихуану в Барабинске
Янв09

Украли джинсы и перевозили марихуану в Барабинске...

На новогодних праздниках в Барабинске совершали кражи из офиса и автомобиля, а также перевозили полкило марихуаны.

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Три аварии на Иртыше за неделю
Янв09

Три аварии на Иртыше за неделю...

На дорогах в Барабинске и районе сталкиваются иномарки, ВАЗы, ГАЗели, а также снегоуборочная техника.

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Убежал виновник аварии в Куйбышеве
Янв09

Убежал виновник аварии в Куйбышеве

Водитель автомобиля «Мерседес», проезжая к «кольцу» со стороны светофоров в Куйбышеве, не поехал по кольцевой развязке, а двинулся прямо, навстречу движению.

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Нарушают ПДД в Куйбышеве
Янв09

Нарушают ПДД в Куйбышеве

В первую неделю января в Куйбышеве произошло 11 ДТП, выявлено 15 нарушений правил дорожного движения пешеходами.

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Заберут пособия у многодетных в Куйбышеве
Янв09

Заберут пособия у многодетных в Куйбышеве...

Новосибирские власти лишают пособий многодетные семьи с безработным родителем. Кроме того, на пособия теперь смогут рассчитывать только граждане РФ.

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Зачем столько елок срубили
Янв08

Зачем столько елок срубили...

Своим глазам не верю — лесоповал…

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Ольга Козлова: Дарите свой смех миру
Янв08

Ольга Козлова: Дарите свой смех миру

Этот человек обладает необыкновенной способностью – звонко и искренне смеяться.

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