Праздничные дни прошли спокойно в Куйбышеве
Были сложности с водоснабжением в деревне Казатово Куйбышевского района. Здесь вышла из строя водонапорная скважина. Для жителей организован подвоз воды.
Украли джинсы и перевозили марихуану в Барабинске...
На новогодних праздниках в Барабинске совершали кражи из офиса и автомобиля, а также перевозили полкило марихуаны.
Три аварии на Иртыше за неделю...
На дорогах в Барабинске и районе сталкиваются иномарки, ВАЗы, ГАЗели, а также снегоуборочная техника.
Убежал виновник аварии в Куйбышеве
Водитель автомобиля «Мерседес», проезжая к «кольцу» со стороны светофоров в Куйбышеве, не поехал по кольцевой развязке, а двинулся прямо, навстречу движению.
Нарушают ПДД в Куйбышеве
В первую неделю января в Куйбышеве произошло 11 ДТП, выявлено 15 нарушений правил дорожного движения пешеходами.
Заберут пособия у многодетных в Куйбышеве...
Новосибирские власти лишают пособий многодетные семьи с безработным родителем. Кроме того, на пособия теперь смогут рассчитывать только граждане РФ.