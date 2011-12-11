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Народные новости

Последние новости от наших народных журналистов

Фотоконкурс: Новый год в кругу семьи
Янв01

Фотоконкурс: Новый год в кругу семьи...

Заявки на участие и конкурсные материалы можно направить с 22 декабря 2016 по 20 января 2017 года.

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Когда уберут снег на улицах в Куйбышеве
Дек29

Когда уберут снег на улицах в Куйбышеве

На вопросы читателей «Аспекта» об очистке улиц Куйбышева от снега отвечают руководители городского дорожного хозяйства.

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Обещают вернуть вечерние рейсы в Барабинск
Дек28

Обещают вернуть вечерние рейсы в Барабинск...

Вечерние рейсы по маршруту Куйбышев-Барабинск могут возобновиться в следующем году.

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Пропал талон из-за неочищенных улиц
Дек27

Пропал талон из-за неочищенных улиц...

Что произошло с барабинским властями? Ведь такого не было никогда! Выехать из переулков невозможно!

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Против повышения тарифов подписывались барабинцы
Дек22

Против повышения тарифов подписывались барабинцы...

Более двух тысяч подписей собрали жители Барабинска для обращения к губернатору области. Они просят не поддерживать решение депутатов горсовета о резком повышении тарифов на водоотведение и отопление.

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Играли студенты в Куйбышеве
Янв01

Играли студенты в Куйбышеве...

Со студентами средних профессиональных образовательных организаций Куйбышева была проведена интеллектуальная игра «Умники и умницы» по теме «Мои права и обязанности».

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С Новым годом, дорогие читатели!
Дек31

С Новым годом, дорогие читатели!...

«Аспект» желает вам, чтобы обстоятельства вашей жизни складывались для вас позитивно!

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10 гимнасток из Куйбышева — лучшие из 200
Дек31

10 гимнасток из Куйбышева — лучшие из 200

В Бердске прошло открытое первенство города по художественной гимнастике.

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Куйбышевские юноши — призеры в баскетболе
Дек31

Куйбышевские юноши — призеры в баскетболе...

В спортивном центре города Куйбышева прошел традиционный турнир по баскетболу среди девушек и юношей 2001-2002 г. р.

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Как встретить Новый год весело
Дек30

Как встретить Новый год весело

Готовиться к встрече Нового года нужно заранее и основательно.

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Роман Шевцов со школы знал, кем станет
Дек30

Роман Шевцов со школы знал, кем станет...

После учебы в университете житель Новосибирска Роман Шевцов приехал в Барабинск — работать помощником транспортного прокурора. В свои 26 лет молодой человек считает, что ему повезло — он любит свою работу.

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Вместо похищенной оставил свою шапку куйбышевец
Дек30

Вместо похищенной оставил свою шапку куйбышевец...

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» раскрыли кражу шапки из меха барсука.

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