Янв27
О бомбе в школе сообщили полиции Барабинска...
В ночь на 25 января в дежурную часть Барабинска сообщили, что кто-то планирует захватить одно из общеобразовательных учреждений.
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Грузовик раздавил Тойоту
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Встретятся куйбышевские и курские волейболистки...
Янв27
Городецкий побывал в Барабинске и Куйбышеве
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Состоится Прямая линия по социальной выплате...
«Прямая линия» по вопросам предоставления адресной социальной выплаты в связи с необходимостью ограничения роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги будет работать 1 февраля с 14:00 до 16:00 в приемной губернатора Новосибирской области.
Янв27
Чествовали куйбышевских ветеранов-блокадников...
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И зимой находят коноплю в Куйбышеве
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Служба в армии по контракту – каковы перспективы...
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